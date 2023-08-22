Болгарія може почати передачу Україні бронетехніки радянських зразків восени, - міністр оборони

Болгарія може поставити Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків. Їхня передача може початися наприкінці вересня - на початку жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Болгарії Тодора Тагарєва на брифінгу зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі.

Процес уповільнюється через те, що техніка досі знаходяться на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії. За словами Тагарєва, необхідно підписати контракт між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міноборони України. При цьому угода має бути ратифікована парламентом Болгарії.

"І як тільки у вересні він повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань. І до кінця вересня - на початок жовтня ми вже будемо мати ратифікацію цієї угоди і, я думаю, що тоді може початися передача", - сказав міністр оборони Болгарії.

Тагарєв підкреслив, що Болгарія підтримує Україну в її прагненні звільнити свої території, які тимчасово окупувала Росія.

Він також додав, що на рівні двосторонніх стосунків Болгарія продовжує надавати військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні. Мова йде про підвищення спроможності та підготовку особового складу ЗСУ.

Окрім того, Резніков повідомив, що під час зустрічі міністри обговорили поточну ситуацію, в тому числі у Азово-Чорноморському регіоні, співпрацю у майбутньому, в тому числі можливості посилення ППО та ПРО України. Крім того, можливе постачання додаткових систем озброєння, технічних засобів, боєприпасів тощо.

Бронетехніка для України

Зазначимо, що болгарський уряд ще на початку серпня схвалив постачання Україну майже сотні бронетранспортерів.

Йдеться про бойові машини 60-х і 70-х років XX століття. Вони були куплені давно, але раніше ніколи не використовувалися.

Військова допомога від Болгарії

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Уряд Болгарії також вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.