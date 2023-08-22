Швейцарія проведе розслідування невдалої спроби продажу Україні танків Leopard 1

Швейцарія проведе розслідування щодо державного виробника зброї Ruag AG після невдалої спроби продати майже 100 танків Leopard 1 для України.

Про це заявило Міністерство оборони Швейцарії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністерство оборони країни звернулося до зовнішніх аудиторів із проханням розслідувати спірну угоду з німецькою Rheinmetall AG, яка зрештою була заблокована на тій підставі, що вона порушить статус Швейцарії як нейтральної країни.

Також має бути розглянуто необхідність реформування відносин між компанією та урядом.

Нейтралітет Швейцарії

"У зв'язку з майбутніми в жовтні загальнонаціональними виборами ця справа може ще більше привернути увагу до теми традиційного нейтралітету Швейцарії", - йдеться у матеріалі.

Колишній головний виконавчий директор Ruag Бріджит Бек була змушена піти у відставку після того, як запропонувала європейським країнам піти далі та відправити в Україну зброю швейцарського виробництва, оскільки Швейцарія, скоріш за все, не буде її використовувати.

Її наступник Ніколя Перрен сказав, що країні доведеться переглянути свою міжнародну позицію у дедалі більш взаємопов'язаному світі.

Однак права "Швейцарська народна партія", яка є найсильнішою в парламенті, відповісти, що Швейцарія насолоджується миром і стабільністю тільки завдяки нейтралітету і що ця доктрина не підлягає обговоренню.

Що цьому передувало

Швейцарський концерн Ruag, попри нейтралітет країни, подав до уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.

Як відзначили в Ruag, в купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Після інспекції й ремонту танки будуть передані Україні.

Пізніше стало відомо, що уряд Швейцарії відхилив запит концерну Ruag AG щодо дозволу на продаж 96 танків Leopard 1 A5, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.