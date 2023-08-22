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Угорщина нарешті затвердила призначення посла України
09:20 22.08.2023 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто затвердив рішення про вірчу грамоту посла України в Будапешті - професора Ужгородського національного університету, військовослужбовця ЗСУ Федора Шандора.
Про це інформує телеканал ATV, пише "Європейська правда".
Відповідно до процедури, підписане рішення президентки Угорщини Каталін Новак про згоду на призначення нового посла України було направлено до МЗС для контрасигнації міністром.
Рішення президентки стане офіційним, коли посол Шандор прибуде до Будапешта та вручить вірчі грамоти Новак.
8 серпня президентка Угорщини надала згоду на призначення нового посла України.
Прохання про агреман для Федора Шандора до Будапешта Київ надіслав ще кілька місяців тому, але угорська сторона схвалила його лише зараз.
За даними ЗМІ, причиною нібито було небажання президента України Володимира Зеленського спілкуватись із угорською президенткою. Чим саме пояснюється рішення Каталін Новак надати агреман зараз, не уточнюється.
Нагадаємо, ім'я Федора Шандора стало відомим завдяки тому, що він пішов добровольцем в українську армію після нападу Росії на Україну в лютому минулого року і читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями.
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