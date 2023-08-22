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Марк Міллі, під час турне кількома європейськими країнаминами, обговорив з Папою Римським війну в Україні та умови встановлення миру
09:13 22.08.2023 |
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал армії США Марк Міллі під час приватної аудієнції у Ватикані в понеділок обговорив з Папою Римським Франциском війну в Україні та умови встановлення миру, повідомляє "Голос Америки".
Наголошується, що Міллі піддав різкій критиці Москву за проведення "кампанії терору" проти цивільного населення України, зокрема за нанесення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.
Як пише "Голос Америки", генерал, який перебуває в турне кількома європейськими країнами, сказав, що понтифік глибоко стурбований загибеллю людей в Україні, особливо мирного населення.
"Папа Римський засуджує міжнародну торгівлю зброєю загалом, але торік понтифік заявив, що з морального погляду цілком законно, якщо країни постачатимуть зброю Україні, щоб допомогти їй захиститися від російської агресії", - зазначає "Голос Америки".
Як повідомляла прес-служба Святійшого престолу, глава Ватикану заявляв про необхідність пошуку креативних рішень для припинення бойових дій в Україні.
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