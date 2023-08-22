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АНАЛІТИКА

Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

 

Греція вирішила приєднатися до декларації "Великої сімки" щодо надання Україні гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Продовжуватимемо цю роботу на двосторонньому рівні, щоб зробити формат гарантій безпеки зразком і для інших держав, які потребують дієвих гарантій безпеки. Світ точно стане стабільнішим внаслідок такої спільної роботи у сфері безпеки", - наголосив президент.

Декларація G7

Нагадаємо, під час липневого саміту НАТО, який пройшов у Вільнюсі, країни "Великої сімки" вирішили підписати декларацію про гарантії безпеки для України.

Така ініціатива передбачає довгострокову підтримку нашої країни у сфері безпеки та економіки. До неї може приєднатися будь-яка країна.

Серед тих, хто приєднався до декларації - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція і не тільки.

При цьому Україна вже розпочала двосторонні переговори з США та Британією щодо гарантій безпеки.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Греція
 

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