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Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
22:39 21.08.2023 |
Греція вирішила приєднатися до декларації "Великої сімки" щодо надання Україні гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
"Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Продовжуватимемо цю роботу на двосторонньому рівні, щоб зробити формат гарантій безпеки зразком і для інших держав, які потребують дієвих гарантій безпеки. Світ точно стане стабільнішим внаслідок такої спільної роботи у сфері безпеки", - наголосив президент.
Декларація G7
Нагадаємо, під час липневого саміту НАТО, який пройшов у Вільнюсі, країни "Великої сімки" вирішили підписати декларацію про гарантії безпеки для України.
Така ініціатива передбачає довгострокову підтримку нашої країни у сфері безпеки та економіки. До неї може приєднатися будь-яка країна.
Серед тих, хто приєднався до декларації - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція і не тільки.
При цьому Україна вже розпочала двосторонні переговори з США та Британією щодо гарантій безпеки.
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