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АНАЛІТИКА

У МЗС Ізраїля вважають, що погрози України призупинити безвіз - це шантаж

 

Заяви представників України про можливе призупинення безвізового режиму з Ізраїлем офіційний Єрусалим сприймає як спробу шантажу напередодні візиту прочан з їхньої країни до Умані.

Про це у розмові з РБК-Україна заявило джерело у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

"На превеликий жаль, хтось в українському керівництві вирішив скористатися святами, що наближаються, щоб шантажувати Ізраїль, але ці спроби приречені на провал. Нагадаю, така сама спроба шантажу була і торік, але жодного результату ні тоді, ні зараз ці заяви не принесли", - зазначив співрозмовник.

За його словами, якщо Україна все ж таки ухвалить рішення про припинення безвізу, то з боку Ізраїлю будуть відповідні кроки, аж до повного скасування безвізового режиму.

"Це вдарить по десятках тисяч українських громадян, які щорічно приїжджають до Ізраїлю, навіть попри війну", - підкреслив дипломат.

Він нагадав, що свого часу договір про безвізовий режим між країнами на прохання України вдалося укласти всупереч запереченням певних ізраїльських структур. І Україна стала лише другою країною з пострадянського простору, з ким Ізраїль уклав таку угоду.

"У разі скасування цієї угоди повернути її в найближчому майбутньому буде дуже складно", - упевнений співрозмовник.

Водночас він відкинув аргументи української сторони про дискримінацію українців, яким відмовляють у в'їзді до Ізраїлю. За його словами, у владі України оперують завищеними даними відмов.

За даними ізраїльських чиновників, ідеться про менш ніж 5% випадків від усіх громадян України, які в'їжджають до Ізраїлю 2023 року.

"Від початку року до Ізраїлю приїхало 47 тисяч українців, відмову у в'їзді дістали приблизно 2,5 тисячі осіб. І в переважній більшості випадків ідеться про абсолютно виправдані відмови людям, які приїжджають працювати нелегально", - резюмувало джерело.

Відносини України з Ізраїлем

З початку повномасштабної війни в Україні влада Ізраїлю заявила про свій нейтралітет, але водночас Ізраїль допомагав Україні в гуманітарних питаннях.

При цьому в українців виникають проблеми із в'їздом до Ізраїлю. У коментарі РБК-Україна посол Євген Корнійчук заявляв, що зараз до Ізраїлю не пропускають кожного десятого українця.

Напередодні український посол звернувся до уряду Ізраїлю з вимогою переглянути політику в'їзду для українців та втрутитись у це питання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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