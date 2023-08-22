Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 07:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У МЗС Ізраїля вважають, що погрози України призупинити безвіз - це шантаж
22:28 21.08.2023 |
Заяви представників України про можливе призупинення безвізового режиму з Ізраїлем офіційний Єрусалим сприймає як спробу шантажу напередодні візиту прочан з їхньої країни до Умані.
Про це у розмові з РБК-Україна заявило джерело у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.
"На превеликий жаль, хтось в українському керівництві вирішив скористатися святами, що наближаються, щоб шантажувати Ізраїль, але ці спроби приречені на провал. Нагадаю, така сама спроба шантажу була і торік, але жодного результату ні тоді, ні зараз ці заяви не принесли", - зазначив співрозмовник.
За його словами, якщо Україна все ж таки ухвалить рішення про припинення безвізу, то з боку Ізраїлю будуть відповідні кроки, аж до повного скасування безвізового режиму.
"Це вдарить по десятках тисяч українських громадян, які щорічно приїжджають до Ізраїлю, навіть попри війну", - підкреслив дипломат.
Він нагадав, що свого часу договір про безвізовий режим між країнами на прохання України вдалося укласти всупереч запереченням певних ізраїльських структур. І Україна стала лише другою країною з пострадянського простору, з ким Ізраїль уклав таку угоду.
"У разі скасування цієї угоди повернути її в найближчому майбутньому буде дуже складно", - упевнений співрозмовник.
Водночас він відкинув аргументи української сторони про дискримінацію українців, яким відмовляють у в'їзді до Ізраїлю. За його словами, у владі України оперують завищеними даними відмов.
За даними ізраїльських чиновників, ідеться про менш ніж 5% випадків від усіх громадян України, які в'їжджають до Ізраїлю 2023 року.
"Від початку року до Ізраїлю приїхало 47 тисяч українців, відмову у в'їзді дістали приблизно 2,5 тисячі осіб. І в переважній більшості випадків ідеться про абсолютно виправдані відмови людям, які приїжджають працювати нелегально", - резюмувало джерело.
Відносини України з Ізраїлем
З початку повномасштабної війни в Україні влада Ізраїлю заявила про свій нейтралітет, але водночас Ізраїль допомагав Україні в гуманітарних питаннях.
При цьому в українців виникають проблеми із в'їздом до Ізраїлю. У коментарі РБК-Україна посол Євген Корнійчук заявляв, що зараз до Ізраїлю не пропускають кожного десятого українця.
Напередодні український посол звернувся до уряду Ізраїлю з вимогою переглянути політику в'їзду для українців та втрутитись у це питання.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
ТОП-НОВИНИ
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
|«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
|У МЗС Ізраїля вважають, що погрози України призупинити безвіз - це шантаж
|70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
|Україна зможе використовувати передані F-16 тільки на своїй території - міністр оборони Данії
|«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info
Бізнес
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск