Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 07:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна зможе використовувати передані F-16 тільки на своїй території - міністр оборони Данії
16:58 21.08.2023 |
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 винятково на своїй території, повідомляє агентство Reuters у понеділок.
"Ми даємо зброю за умови, що її буде використано для витіснення противника з території України. І не більше того... Такі умови, чи то танки, винищувачі, чи щось іще", - сказав Еллеманн-Єнсен у понеділок.
Раніше повідомлялося, що Данія поставить Україні 19 літаків F-16.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
ТОП-НОВИНИ
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
|«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|Греція приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
|У МЗС Ізраїля вважають, що погрози України призупинити безвіз - це шантаж
|70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
|Україна зможе використовувати передані F-16 тільки на своїй території - міністр оборони Данії
|«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info
Бізнес
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск