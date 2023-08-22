Швеція поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, зазначивши, що планів їх передачі Україні поки немає.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канал TV4.

"Швеція - географічно велика країна, ми повинні захищати себе, і ми ще не в НАТО", - сказав Крістерссон

Президент України Володимир Зеленський цими вихідними відвідав Стокгольм і Харпсунд. Були тривалі переговори з прем'єр-міністром і декларація про намір стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90

Ще одна річ, про яку давно просив Зеленський, - це західні винищувачі.

"Це балансування між тим, чим ми можемо поділитися з ними, і тим, що ми повинні мати самі. Зараз ми є частиною так званої коаліції F-16, де ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає льотні потужності", - зазначив Крістерссон.

Данія та Нідерланди разом пообіцяли Україні десятки винищувачів.

"Ми не в такій ситуації. Ми зробимо все, щоб підтримати їх у повітрі, але наразі немає жодних нових зобов'язань щодо надання шведських літаків Україні", - зазначив прем'єр Швеції.