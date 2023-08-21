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АНАЛІТИКА

Косово приєдналося до декларації G7 щодо підтримки України

 

Республіка Косово приєдналася до декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Про це, як пише "Європейська правда", у Twitter повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, опублікувавши відповідний документ.

Він підкреслив, що забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини "є важливими для збереження миру та демократії".

"Косово готове сприяти цим зусиллям", - резюмував Курті.

У заяві прем'єра Косова йдеться, що вторгнення Росії в Україну залишається загрозою міжнародному миру та безпеці, а втрати України у цій війні "були катастрофічними".

"Ми вдячні українцям за їх хоробрий опір у захисті наших спільних цінностей включно з демократією, правами людини та глобальним миром і стабільністю, і ми висловлюємо наше глибоке співчуття та співчуття з приводу їх втрати та страждань", - додав Курті.

Він також зауважив, що наслідки цієї війни вже поширилися далеко за межі кордонів України, адже намагаючись відвернути увагу від своєї агресії Росія намагається дестабілізувати західні Балкани "за допомогою своїх головних автократичних союзників у регіоні".

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна не визнає незалежність Косова.
 

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