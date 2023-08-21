Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни можуть відправити жителів окупованих районів на фронт після «виборів», - Федоров

 

Окупанти можуть провести на окупованих територіях України мобілізацію. Це, ймовірно, станеться після так званих "виборів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Вже попереджають мешканців тимчасово окупованих територій, що одразу після фейкових виборів розпочнеться мобілізація на окупованих територіях. З 29 серпня вони збираються провести перші тестові мобілізаційні дні на тимчасово окупованій території. Півроку ворог робив перепис нашого населення для фіксації у фейковому військкоматі, а після фейкових виборів розпочне мобілізацію", -сказав він.

Федоров пояснив, що мобілізацію на окупованих територіях України росіяни можуть використати для заспокоєння населення РФ.

При цьому мер Мелітополя припускає, що примусова мобілізація може у першу чергу торкнутися тих, хто отримав російські паспорти.

"Вибори" на окупованих територіях

Варто зазначити, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також путінський режим планує провести "вибори" на окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7245
  0,1170
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3700  0,07 0,18 38,1900  0,08 0,20
EUR 40,8552  0,05 0,13 41,8452  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес