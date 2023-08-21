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Росіяни можуть відправити жителів окупованих районів на фронт після «виборів», - Федоров
09:39 21.08.2023 |
Окупанти можуть провести на окупованих територіях України мобілізацію. Це, ймовірно, станеться після так званих "виборів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Вже попереджають мешканців тимчасово окупованих територій, що одразу після фейкових виборів розпочнеться мобілізація на окупованих територіях. З 29 серпня вони збираються провести перші тестові мобілізаційні дні на тимчасово окупованій території. Півроку ворог робив перепис нашого населення для фіксації у фейковому військкоматі, а після фейкових виборів розпочне мобілізацію", -сказав він.
Федоров пояснив, що мобілізацію на окупованих територіях України росіяни можуть використати для заспокоєння населення РФ.
При цьому мер Мелітополя припускає, що примусова мобілізація може у першу чергу торкнутися тих, хто отримав російські паспорти.
"Вибори" на окупованих територіях
Варто зазначити, що 10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також путінський режим планує провести "вибори" на окупованих територіях України - у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
Британська розвідка зазначала, що РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у Росії.
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