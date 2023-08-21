США можуть призначити інспектора для контролю коштів Києву

Члени Республіканської партії в Конгресі США можуть попросити про призначення інспектора для контролю за фінансуванням України "з метою запобігання корупції". Про це в суботу, 19 серпня, повідомило видання Politico.

Таку умову може бути висунуто на тлі запиту Білого дому до Конгресу США про схвалення ще 24 мільярдів доларів (22 мільярди євро) для підтримки Києва, пише видання з посиланням на джерела.

Армійські тактичні ракетні системи великої дальності для України

Тим часом член Палати представників Конгресу США, республіканець від штату Небраска, Дон Бекон, який є затятим прихильником України, вже заявив, що підтримає тільки той пакет заходів, який забезпечить надходження на поле бою таких сучасних озброєнь, як армійська тактична ракетна система великої дальності.

Без цієї гарантії Бекон не бачить сенсу в подальшому виснаженні американських запасів і витрачанні коштів в умовах, коли ситуація з боями не зрушується з мертвої точки, пише Politico.

"Навіщо продовжувати давати Україні зброю, яка не допоможе їй виграти війну?", - зазначив член комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил Бекон.

Abrams можуть бути доставлені на фронт у вересні

Раніше, 28 липня, Politico повідомило, що перші американські танки Abrams можуть з'явитися на полі бою в Україні, найімовірніше, у вересні.

За словами його співрозмовників, у серпні кілька Abrams планують відправити в Німеччину, де їх переоснастять, після чого першу партію танків буде відправлено в Україну. Саме в серпні, повідомили представники Пентагону, має закінчитися приблизно 10-тижневий курс навчання українських військових на 31 навчальному танку на військовій базі Графенвер у Німеччині.

Посолка України в США Оксана Маркарова раніше в інтерв'ю The Huffington Post говорила, що на тлі критики Київ відкритий для ретельнішого спостереження за виділеними коштами. За словами дипломатки, у Вашингтона вже є три спостерігачі, які відстежують раніше схвалену допомогу Україні на суму понад 75 мільярдів доларів, - у Пентагоні, Держдепі та Агентстві США з міжнародного розвитку. Вони не знайшли доказів масових зловживань, визнавши складність у веденні звітності під час війни, зазначила Маркарова.