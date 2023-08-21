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АНАЛІТИКА

Пілот ЗСУ, який навчається на F-16, розкрив особливості програми

 

Союзники склали програму навчання пілотів ЗСУ по експлуатації винищувачів F-16 з урахуванням побажань української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова льотчика Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish в ефірі телемарафону.

Так, у ній будуть набори місій, типові тим, які українські пілоти зараз виконують, і "в тому середовищі, в якому доводиться воювати нашим бійцям", пояснив льотчик, який уже проходить навчання по польотах на F-16.

Він зазначив, що навчальний курс не має чітких часових рамок, і може змінюватись в залежності від індивідуальних досягнень льотчиків.

При цьому Moonfish додає, що освоїти цей винищувач четвертого покоління можна за пів року.

Разом з тим інженери, найімовірніше, навчатимуться особливостям обслуговування цієї авіатехніки не менше 6 місяців.

Також Moonfish звернув увагу, що сам F-16 має дуже багато різних систем, і найголовнішим у навчанні є опановування авіоніки та системи озброєння на винищувачі.

Щодо вимог з володіння англійською мовою, що вони були "дуже серйозними", додав пілот.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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