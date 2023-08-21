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АНАЛІТИКА

Швеція й Україна задекларували намір спільно виготовляти БМП CV-90

Швеція й Україна задекларували намір спільно виготовляти БМП CV-90

 

Представники України та Швеції в суботу підписали декларацію про намір стосовно спільного виробництва й обслуговування шведських бойових машин піхоти CV-90.

Про це на пресконференції заявив шведський прем'єр Ульф Крістерссон, передає кореспондент "Європейської правди".

"Щиро вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану ту кілька хвилин тому - спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90", - зазначив прем'єр-міністр Швеції.

Він нагадав, що з лютого 2022 року загальна двостороння допомога Києву з боку Стокгольма становить 2,2 мільярда євро, включно з останнім пакетом військової допомоги на 270 мільйонів євро.

"Дозвольте запевнити: для мого уряду в зовнішньополітичній сфері немає важливішого завдання, ніж підтримка України в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність. Україна бореться за нас, за всі європейські демократії", - наголосив Крістерссон.

гідно із заявою про наміри, яку опублікував Офіс президента, Україна та Швеція задекларували прагнення "посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV-90".

"Україна та Швеція поділяють переконання, що більш тісне співробітництво сприятиме формуванню компетенцій і подальшому розвитку західних платформ. Це також відкриє можливості для подальшого й більш тісного співробітництва у майбутньому", - йдеться в заяві.

У січні Швеція оголосила, що передасть Україні близько 50 бойових машин CV-90. Їхнє передання схвалив парламент країни у війському пакеті, схваленому в лютому.

Бойові машини піхоти CV-90 оснащені зокрема 40-мм автоматичними гарматами, димовими гранатометами та кулеметами. Автоматична гармата може вести вогонь проти піхоти, бронетехніки та повітряних цілей на відстані до чотирьох кілометрів, пише "Мілітарний".

У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Там він мав зустрітись із премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

Це перший візит президента України до Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон був у Києві в лютому цього року.
Ключові теги: Швеція
 

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