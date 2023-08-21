Передачу Україні винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, - ОП

Передачу Україні шведських винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, як і з поставками F-16.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Навіть в таких літаках, як Gripen, є певні складові, які вимагають згоди інших союзників. Завжди це процес, і ми, власне, перебуваємо в такому процесі", - заявив він.

Сибіга додав, що в таких питаннях, як домовленості про передачу винищувачів, завжди перемовини ведуть виключно глави держав.

"Зараз ми вже на етапі переведення в практичну площину питань, пов'язаних з літаками", - заявив він.

Заступник голови ОП додав, що перемовини з усіх питань оборонного пакета, який Швеція надає Україні, ще тривають.

"Найближчі дні перед Днем Незалежності нас теж будуть очікувати важливі, правильні, позитивні новини щодо зміцнення нашої обороноздатності і в повітрі, і на суші", - сказав Сибіга.

JAS 39 Gripen

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Також пілоти матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Попри те, що він формально належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.