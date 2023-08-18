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АНАЛІТИКА

Електронна черга для автобусів запрацює на всіх найбільших пунктах пропуску на кордоні з Польщею

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збільшило перелік пунктів пропуску, де тестується послуга "єЧерга" для автобусів.

Йдеться про ще п'ять пунктів пропуску у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях, після цього тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону, повідомляє пресслужба міністерства.

Окрім пунктів пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин", тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

"Краківець - Корчова" (Львівська область);
"Шегині - Медика" (Львівська область);
"Порубне - Сірет" (Чернівецька область);
"Мамалига - Крива" (Чернівецька область);
"Чоп - Захонь" (Закарпатська область).

У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській - з середи, 23 серпня.

"За три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнуло близько однієї тисячі автобусів. У той же час етап тестування дозволяє нам фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних та нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший", - пояснив заступник міністра Сергій Деркач.

Щоб перетнути кордон дані водія та автобуса мають бути внесені в систему "єЧерга". Для цього потрібно зареєструватись на сайті "єЧерга" та обрати потрібний прикордонний перехід. Реєстрація буде доступна за день до старту руху. Йдеться як і про регулярні автобусні маршрути, так і нерегулярні. Таким чином, всі автобуси, що перетинають вказані пункти пропуску, повинні бути зареєстровані в системі.

За даними Мінінфраструктури, з моменту запуску проекту "єЧерга" у грудні минулого року за допомогою сервісу кордон перетнуло майже 340 тисяч вантажівок та зареєструвалось понад 60 тисяч водіїв цих транспортних засобів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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