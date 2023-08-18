У Києві скоїли замах на заступника голови Податкової служби Сокура, – нардеп

У четвер, 17 серпня, у середмісті Києва був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, правоохоронці просили нічого не розголошувати до сьогоднішнього ранку, попри "чутки, що просочувалися".

"Так, вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку", - повідомив нардеп.

Він додав, що зловмисники-виконавці затримані та дають покази на замовників.



