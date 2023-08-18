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Джильберт Честертон
У Києві скоїли замах на заступника голови Податкової служби Сокура, – нардеп
09:59 18.08.2023 |
У четвер, 17 серпня, у середмісті Києва був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, правоохоронці просили нічого не розголошувати до сьогоднішнього ранку, попри "чутки, що просочувалися".
"Так, вчора о 7:50 стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку", - повідомив нардеп.
Він додав, що зловмисники-виконавці затримані та дають покази на замовників.
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