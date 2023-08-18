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АНАЛІТИКА

Перемога настане, коли РФ повністю виведе свої війська з України, - Держдеп США

 

Перемогою України у війні буде виведення всіх російських військ з її території. Сполучені Штати та союзники продовжуватимуть підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно для захисту від агресії РФ.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми наближаємося до позначки у 18 місяців від початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралася з України", - сказав Пател.

За його словами, США підтримують зусилля на досягнення "справедливого і довготривалого миру в Україні, яка повинна залишатися незалежною, суверенною, демократичною і квітучою країною".

Заступник речника Держдепу ще раз наголосив, що США і союзники продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та "бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, США
 

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