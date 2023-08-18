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За 8 років Київ подавав документи на 2059 нерухомих пам’яток, але Мінкульт вніс до реєстру лише 285 - КМДА

 

Болгарія приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вдячний Республіці Болгарія за рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України", - написав він у мікроблозі твіттер.

За словами Єрмака, такий крок Болгарії посилює загальну безпеку в регіоні та сприяє подальшому розвитку українсько-болгарського співробітництва.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Болгарія
 

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