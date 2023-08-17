Столтенберг пояснив слова посадовця НАТО щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на слова керівника його апарату Стіана Єнссена, який раніше допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території.

Заяву Столтенберга, як пише "Європейська правда", цитує агентство Reuters.

Виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал, генсек НАТО заявив, що Україна має сама вирішувати, коли настануть умови для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення.

"Українці, і тільки українці, можуть вирішувати, коли існують умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив незмінність позиції Альянсу після коментарів Єнссена, який допустив членство України в Альянсі в обмін на територіальні поступки на користь Росії, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

"Його (Єнссена) меседж, і який є моїм головним меседжем, і який є головним меседжем НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО є незмінною - ми підтримуємо Україну", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 15 серпня керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території,

Згодом він назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії, сказані напередодні.