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АНАЛІТИКА

Швеція затвердила військову допомогу Україні на 270 млн євро

 

Парламент Швеції Риксдаг схвалив передачу Україні нового пакета допомоги загальною вартістю 3,25 млрд шведських крон (приблизно 270 млн євро).

Про це, як пише "Європейська правда", інформує сайт Риксдагу.

Як йдеться у повідомленні, Київ отримає боєприпаси та запчастини на суму до 1,1 млрд шведських крон (приблизно 90 млн євро), а також вантажівки та обладнання для розмінування на суму до 2,15 млрд шведських крон (приблизно 180 млн євро).

Риксдаг також ухвалив рішення уповноважити уряд продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря", щоби їх потім передали Україні.

Це рішення означає, що стаття витрат на оборону та готовність до кризових ситуацій у державному бюджеті Швеції збільшиться на 545 млн шведських крон (46 млн євро) у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції готує тринадцятий пакет допомоги для України загальною вартістю 3,4 млрд шведських крон (приблизно 287 млн євро).

Наприкінці червня уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).
Ключові теги: Швеція
 

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