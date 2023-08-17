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Україну не запросили на саміт лідерів G20 у Нью-Делі
23:15 16.08.2023 |
Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив у середу, 16 серпня, що Україну не запрошено на саміт лідерів Великої двадцятки (G20), який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня.
Міністр повідомив, що Індія на правах господарки саміту запросила дев'ять країн - Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур та Об'єднані Арабські Емірати, повідомляє агенція EFE
. Жодна інша держава, окрім цих дев'яти та країн-членів G20, одною з яких є РФ, не братиме участі у заході, наголосив Джайшанкар.
Міністр нагадав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді неодноразово зустрічався зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем в минулому, і що дві країни підтримують "міцні" відносини в різних сферах.
Джайшакар зазначив, що рішення Індії не запрошувати Україну було ухвалене з огляду на те, що метою G20 є економічне зростання і розвиток, а не за врегулювання конфліктів, які мають вирішуватися в Раді Безпеки ООН.
Зеленський виступив на саміті G20 на Балі
Нагадаємо, у листопаді минулого року на попередній саміт лідерів G20 на індонезійському острові Балі було офіційно запрошено президента Володимира Зеленського. Він виступив на саміті по відеозв'язку й представив, зокрема, план з 10 ключових пунктів, реалізація яких має уможливити завершення війни і стабілізувати ситуацію в Україні після вторгнення Росії.
Зокрема, він запропонував зафіксувати гарантії безпеки для України в договорі Kyiv Security Compact, проєкт якого вже розроблений Києву і запропонований партнерам. Окремо Зеленський наголосив, що має бути підписаний документ про фіксацію закінчення війни. "Маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України", - зазначив президент.
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