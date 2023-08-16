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АНАЛІТИКА

Корупційні ризики значно зросли у сферах оборони, митниці, судовій системі - директор НАБУ

14:12 16.08.2023 |

Політика

 

Від початку повномасштабного вторгнення РФ значно зросли корупційні ризики у таких сферах, як оборона, митниця, судова система.

Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Є сфери, в яких з початком повномасштабного вторгнення корупція суттєво знизилась, а є сфери, де корупційні ризики дійсно зросли, - це митниця, судова система, це сфера оборони», - сказав Кривонос.

За його словами, у цих сферах задіяні значні обсяги коштів, що призводить до певних ризиків.

«Ми розслідуємо ці злочини. Митниця, податкова, відновлення, судова система, оборона - це ті напрямки, де ми фокусуємо свою увагу", - наголосив керівник НАБУ.

Як повідомлялось, економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у першому півріччі перевищив 1,6 мільярда гривень.
 

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