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АНАЛІТИКА

Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткові кошти для України

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен сказав під час брифінгу.

Він нагадав, що минулого тижня Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 24,1 мільярда доларів, щоб "продовжувати підтримувати безпеку України, її економічні та гуманітарні потреби, а також допомагати іншим країнам, які потерпають від наслідків російської війни".

"Я закликаю Конгрес ухвалити цей закон про додаткове фінансування негайно", - підкреслив держсекретар.

За його словами, Держдепартамент працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, які допоможуть Україні стримувати російську агресію і захищатися від неї.

"Україна повинна мати чітке уявлення про довготривалий характер нашої підтримки і підтримки багатьох інших країн, які нададуть Україні аналогічні зобов'язання. Президент Путін повинен чітко усвідомити марність продовження своєї агресії", - додав Блінкен.

ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.

Ключові теги: США
 

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