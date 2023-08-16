Фінансові новини
- |
- 16.08.23
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Порошенко оголосив про збільшення фінансування виробництва техніки для фронту
23:23 15.08.2023 |
П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко оголосив про збільшення фінансування на виробництво пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ), банно-пральних комплексів, іншої техніки та обладнання для Збройних сил України. Про це він заявив під час поїздки на підприємства, які зараз повністю перепрофілювали виробництво для потреб армії, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".
"Усі сили мають бути спрямовані на перемогу. Усі українські виробництва мають враховувати потреби фронту. І ми маємо підтримувати виробників, які це розуміють", - наголосив Порошенко.
Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення багато підприємств перебудувалися на виробництво необхідного для армії.
"А ми зі "Справою громад" і Фондом Порошенка, Рошен завантажили їх замовленнями для фронту. Забезпечили зарплатами працівників, можливістю платити податки до місцевого бюджету. Тому що українська економіка - це паливо нашої армії", - зазначив Порошенко.
"Саме тут, у цьому місці, народжуються лазні та ПАРМИ, які ми возимо на фронт. Майже 300 інженерів працюють щодня, щоб наші воїни мали такі необхідні речі на полі бою", - додав він.
Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" від початку повномасштабного вторгнення Росії вже передав різним бригадам ЗСУ 70 банно-пральних комплексів, 22 комплекси пересувних авторемонтних майстерень. Але запитів із фронту - сотні, тому було ухвалено рішення наростити темпи й обсяги.
"Сьогоднішній візит невипадковий - ми ухвалили рішення збільшити обсяг замовлень для виробництва лазень і ремонтних майстерень. Воїни на фронті просять їх дедалі більше", - повідомив Порошенко.
"Це честь - потиснути руки талановитим українським працівникам і підприємцям, які забезпечують фронт усім необхідним і водночас тримають нашу економіку. Сьогодні у нас одна мета - перемога України", - підсумував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|Порошенко оголосив про збільшення фінансування виробництва техніки для фронту
|Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
|У США від імені республіканців запустили кампанію на підтримку України
|Україна поки не збила жодної російської ракети Х-22 - Ігнат
|Швеція готує новий пакет військової допомоги для України на 290 млн євро
|Фонд Сороса скоротить присутність у країнах ЄС, але збереже фінансування України
Бізнес
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем