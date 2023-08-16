Порошенко оголосив про збільшення фінансування виробництва техніки для фронту

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко оголосив про збільшення фінансування на виробництво пересувних авторемонтних майстерень (ПАРМ), банно-пральних комплексів, іншої техніки та обладнання для Збройних сил України. Про це він заявив під час поїздки на підприємства, які зараз повністю перепрофілювали виробництво для потреб армії, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Усі сили мають бути спрямовані на перемогу. Усі українські виробництва мають враховувати потреби фронту. І ми маємо підтримувати виробників, які це розуміють", - наголосив Порошенко.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення багато підприємств перебудувалися на виробництво необхідного для армії.

"А ми зі "Справою громад" і Фондом Порошенка, Рошен завантажили їх замовленнями для фронту. Забезпечили зарплатами працівників, можливістю платити податки до місцевого бюджету. Тому що українська економіка - це паливо нашої армії", - зазначив Порошенко.

"Саме тут, у цьому місці, народжуються лазні та ПАРМИ, які ми возимо на фронт. Майже 300 інженерів працюють щодня, щоб наші воїни мали такі необхідні речі на полі бою", - додав він.

Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" від початку повномасштабного вторгнення Росії вже передав різним бригадам ЗСУ 70 банно-пральних комплексів, 22 комплекси пересувних авторемонтних майстерень. Але запитів із фронту - сотні, тому було ухвалено рішення наростити темпи й обсяги.

"Сьогоднішній візит невипадковий - ми ухвалили рішення збільшити обсяг замовлень для виробництва лазень і ремонтних майстерень. Воїни на фронті просять їх дедалі більше", - повідомив Порошенко.

"Це честь - потиснути руки талановитим українським працівникам і підприємцям, які забезпечують фронт усім необхідним і водночас тримають нашу економіку. Сьогодні у нас одна мета - перемога України", - підсумував він.