Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Північна Македонія офіційно приєдналася до декларації "Великої сімки" про підтримку гарантій безпеки для України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую прем'єр-міністру Дімітару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський у твіттері.