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АНАЛІТИКА

Україна поки не збила жодної російської ракети Х-22 - Ігнат

22:45 15.08.2023 |

Політика

 

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Однак силам ППО жодного разу не вдалось збити гіперзвукову ракету Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За його словами, 15 серпня РФ завдала удару по території України ракетами кількох типів, серед яких були й Х-22. Однак останні може збивати лише комплекси "Patriot".

Ігнат нагадав, що попри те що ракети Х-22 є крилатими - вони також надзвукові й летять близько 4 000 кілометрів за годину. Окрім цього Х-22 заходять на ціль по балістичній траєкторії, це ускладнює їх збиття.

"Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі, а не тільки сьогодні", - заявив Ігнат.

Він нагадав, що сьогодні РФ вдарила по Донецькій області ракетами такого типу. З шести літаків Ту-22М3 було випущено 4 ракети Х-22. Всього було випущено 24 ракети, сили та засоби ППО змогли ліквідувати 16 з них.

"Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат збиття ракет. Але 16 із 24 - це теж доволі високий результат", - розповів Ігнат.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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