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АНАЛІТИКА

Швеція готує новий пакет військової допомоги для України на 290 млн євро

 

Уряд Швеції готує тринадцятий пакет допомоги для України загальною вартістю майже 290 млн євро.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Пол Йонсон оголосив на спеціальній пресконференції, що уряд пропонує надати Україні пакет військової допомоги на 3,4 млрд шведських крон (приблизно 287 млн євро).

Серед іншого, у ньому боєприпаси та запчастини до систем Stridsfordon 90 та Archer, а також вантажівки та обладнання для розмінування.

Міністр подякував партіям у парламенті за "гарний діалог" щодо схвалення пакета та висловив сподівання, що Ріксдаг схвалить пропозицію вже цього тижня.

"Контрнаступ зараз в активній фазі. Ми маємо готуватися до того, що ця війна буде затяжною і мати довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ту зброю і системи, які передаємо", - зазначив Пол Йонсон.

Міністр наголосив, що важливо підтримувати українську ППО. У зв'язку з цим пропонують продати США ракети AMRAAM "повітря-повітря", щоби їх потім передали Україні.

Пол Йонсон зазначив, що після надання цієї допомоги рівень готовності шведської армії у короткостроковій перспективі погіршиться, але це мають виправити якнайшвидше.

Наприкінці червня уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні для гуманітарних потреб і відбудови вартістю 380 мільйонів шведських крон (32,51 мільйона євро).
Ключові теги: Швеція
 

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