Фонд Сороса скоротить присутність у країнах ЄС, але збереже фінансування України

Фонди "Відкрите суспільство", благодійна організація, започаткована мільярдером Джорджем Соросом, планує відкликати або припинити більшу частину своєї роботи в Європейському Союзі, оскільки вона переключає увагу на інші частини світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це рішення означає, що фонд Сороса відмовиться від роботи, пов'язаної з внутрішніми європейськими справами, і зосередиться на регіоні в контексті великих глобальних проблем, йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам.

Організація, яка спрямовує приблизно 1,5 млрд доларів на рік у всьому світі, також продовжить фінансувати програми в Європі, включаючи Україну, Молдову, Киргизстан та Західні Балкани через національні фонди, заявив представник Фондів "Відкрите суспільство".

"Зрештою, новий затверджений стратегічний напрямок передбачає висновок та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейському Союзі, перенесення нашої уваги та виділення ресурсів на інші частини світу", - йдеться в електронному листі.

У червні фонд оголосив, що 93-річний фінансист Сорос передасть свій грантовий фонд у розмірі 25 млрд доларів своєму синові Алексу, а в липні оприлюднив плани скорочення 40% свого глобального персоналу в результаті стратегічної зміни.

Джордж Сорос, угорський єврей, який емігрував після Другої світової війни, створив стан у Сполучених Штатах і довгий час підтримував групи, які просувають ліберальні, демократичні цінності та цінності відкритих кордонів у Східній Європі. Відомо, що він заробив понад 1 млрд доларів на ставці 1992 року проти британського фунта.

Робота Фонду Сороса в Україні

В Україні частиною мережі фондів "Відкрите суспільство" є фонд "Відродження".

1984 року Сорос заснував свій благодійний фонд у Будапешті. Після цього Сорос відкрив ще кілька фондів у країнах колишнього "соцтабору", щоб сприяти їхньому переходу до демократії, що призведе до створення цілої мережі. Ще до падіння Берлінської стіни, у Польщі та Росії відкриваються окремі фонди, а 1990 року засновується фонд в Україні. Наразі фонди Сороса працюють більш ніж у 120 країнах.