Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд Сороса скоротить присутність у країнах ЄС, але збереже фінансування України

 

Фонди "Відкрите суспільство", благодійна організація, започаткована мільярдером Джорджем Соросом, планує відкликати або припинити більшу частину своєї роботи в Європейському Союзі, оскільки вона переключає увагу на інші частини світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це рішення означає, що фонд Сороса відмовиться від роботи, пов'язаної з внутрішніми європейськими справами, і зосередиться на регіоні в контексті великих глобальних проблем, йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам.

Організація, яка спрямовує приблизно 1,5 млрд доларів на рік у всьому світі, також продовжить фінансувати програми в Європі, включаючи Україну, Молдову, Киргизстан та Західні Балкани через національні фонди, заявив представник Фондів "Відкрите суспільство".

"Зрештою, новий затверджений стратегічний напрямок передбачає висновок та припинення значної частини нашої поточної роботи в Європейському Союзі, перенесення нашої уваги та виділення ресурсів на інші частини світу", - йдеться в електронному листі.

У червні фонд оголосив, що 93-річний фінансист Сорос передасть свій грантовий фонд у розмірі 25 млрд доларів своєму синові Алексу, а в липні оприлюднив плани скорочення 40% свого глобального персоналу в результаті стратегічної зміни.

Джордж Сорос, угорський єврей, який емігрував після Другої світової війни, створив стан у Сполучених Штатах і довгий час підтримував групи, які просувають ліберальні, демократичні цінності та цінності відкритих кордонів у Східній Європі. Відомо, що він заробив понад 1 млрд доларів на ставці 1992 року проти британського фунта.

Робота Фонду Сороса в Україні

В Україні частиною мережі фондів "Відкрите суспільство" є фонд "Відродження".

1984 року Сорос заснував свій благодійний фонд у Будапешті. Після цього Сорос відкрив ще кілька фондів у країнах колишнього "соцтабору", щоб сприяти їхньому переходу до демократії, що призведе до створення цілої мережі. Ще до падіння Берлінської стіни, у Польщі та Росії відкриваються окремі фонди, а 1990 року засновується фонд в Україні. Наразі фонди Сороса працюють більш ніж у 120 країнах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0060
  0,2085
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9777  0,02 0,06 37,6242  0,01 0,03
EUR 40,5947  0,01 0,03 41,4878  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес