Фінансові новини
- |
- 15.08.23
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків
12:39 15.08.2023 |
Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у варшавському районі Воля.
Відповідні фото поширила канцелярія польського президента у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Дуда поклав вінок до пам'ятника загиблим воїнам УНР.
14 серпня у Польщі відзначали 103-тю річницю Варшавської битви.
13-15 серпня 1920 року на околицях Варшави відбулася вирішальна битва польсько-більшовицької війни, відома під назвою "Диво на Віслі". Разом із польськими військовослужбовцями нищівної поразки Червоній армії завдали воїни УНР.
Ця битва визначила збереження незалежності Польщі та зупинила поширення більшовицької революції на Західну Європу.
Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.
Очільники Міністерств культури Польщі та України - Пйотр Глинський та Олександр Ткаченко - спільно вшанували пам'ять "усіх невинних жертв Волинської трагедії" до її 80-ої річниці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків
|Білий дім впевнений, що у Конгресі погодять додаткові кошти для України
|Німеччина планує виділяти Україні до €5 млрд військової допомоги щорічно до 2027 року - міністр фінансів
|Одкровення Дубінського. Як скандал із «плівками Деркача» запустили на друге коло
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам
|Україна розглядає призупинення дії безвізу з Ізраїлем. Посол розповів про дві головні причини
Бізнес
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем
|Стартував перший туристичний політ в космос Virgin Galactic. На борту мама з донькою та перший олімпієць
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом