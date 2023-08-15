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АНАЛІТИКА

Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків

 

Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня вшанував пам'ять загиблих у боях проти Червоної армії воїнів Української Народної Республіки на православному цвинтарі у варшавському районі Воля.

Відповідні фото поширила канцелярія польського президента у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Дуда поклав вінок до пам'ятника загиблим воїнам УНР.

14 серпня у Польщі відзначали 103-тю річницю Варшавської битви.

13-15 серпня 1920 року на околицях Варшави відбулася вирішальна битва польсько-більшовицької війни, відома під назвою "Диво на Віслі". Разом із польськими військовослужбовцями нищівної поразки Червоній армії завдали воїни УНР.

Ця битва визначила збереження незалежності Польщі та зупинила поширення більшовицької революції на Західну Європу.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.

Очільники Міністерств культури Польщі та України - Пйотр Глинський та Олександр Ткаченко - спільно вшанували пам'ять "усіх невинних жертв Волинської трагедії" до її 80-ої річниці.
Ключові теги: Польща
 

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