Фінансові новини
- |
- 15.08.23
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Білий дім впевнений, що у Конгресі погодять додаткові кошти для України
08:54 15.08.2023 |
Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена у збереженні двопартійної підтримки України в Конгресі у питанні виділення додаткового фінансування для України.
Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, Білий дім веде постійні перемовини із законодавцями щодо важливості та терміновості виділення коштів на українські потреби.
"Ми вдячні за двопартійну підтримку, яку ми спостерігаємо в Україні з початку розв'язаної Росією війни. Ми вдячні за неї...Ми впевнені, що ця підтримка буде продовжуватися, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, щоб продовжувати відважно боротися за свою свободу. Це те, що ми сподіваємося бачити і надалі. І ми віримо, що так буде і надалі", - зазначила Жан-П'єр.
За її словами, посадовці Білого дома перебувають у постійному контакті із законодавцями як від Демократичної, так і Республіканської партій.
"Представники адміністрації ведуть ці перемовини для того, щоб пояснити нагальні потреби та підкреслити терміновість цього запиту", - додала представниця Білого дому.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 млрд доларів на підтримку України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків
|Білий дім впевнений, що у Конгресі погодять додаткові кошти для України
|Німеччина планує виділяти Україні до €5 млрд військової допомоги щорічно до 2027 року - міністр фінансів
|Одкровення Дубінського. Як скандал із «плівками Деркача» запустили на друге коло
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам
|Україна розглядає призупинення дії безвізу з Ізраїлем. Посол розповів про дві головні причини
Бізнес
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем
|Стартував перший туристичний політ в космос Virgin Galactic. На борту мама з донькою та перший олімпієць
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом