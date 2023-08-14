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АНАЛІТИКА

Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам

 

Норвезька компанія Kongsberg Defence&Aerospace підписала контракт з Міжнародним фондом для України (IFU), очолюваним Великою Британією, на поставку в Україну безпілотних авіаційних систем.

Про це компанія повідомила на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Україна отримає з Норвегії системи протидії безпілотникам

 

Партія, яку доставлять Україні, складається з декількох систем CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями для фізичного ураження або іншого виведення з ладу повітряної загрози.

Вартість контракту становить 56 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Цей контракт забезпечить значне посилення потенціалу Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свій народ та країну від повітряних загроз", - прокоментував Ейрік Лі, президент компанії Kongsberg Defence&Aerospace.


CORTEX Typhon C-UAS базується на перевіреному в польових умовах програмному та апаратному забезпеченні Teledyne Flir та KONGSBERG, що включає систему спостереження та збройну станцію дистанційного керування KONGSBERG (RWS) і інтегроване бойове рішення CORTEX (ICS).

Збройні сили Норвегії передали Україні автомобілі Dingo, кулемети і боєприпаси для цієї системи.

"Це результат гарної співпраці між норвезькими збройними силами та промисловістю, яка демонструє здатність мислити по-новому та інноваційно. Це допоможе врятувати життя українців і є важливим у протистоянні України жорстокій російській агресії", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.
 

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