Фінансові новини
- |
- 14.08.23
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ЄС розкрили, скільки снарядів з мільйона поставили Україні
12:33 14.08.2023 |
В рамках плану з надання Україні мільйона артилерійських снарядів впродовж року, ЄС наразі передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2,3 тисячі ракет різних видів.
Про це, як пише DW, у п'ятницю, 11 серпня, повідомив речник ЄС Петер Стано агентству AFP.
"Країни-члени (ЄС. - Ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів", - сказав Стано.
Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.
Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.
У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв'язку з необхідністю поповнити запаси.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Міноборони РФ збрехало про «успішний огляд» судна в Чорному морі, - InformNapalm
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
|Пов'язано з F-16. Ігнат назвав ціль російського удару по Коломиї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|В ЄС розкрили, скільки снарядів з мільйона поставили Україні
|Нідерланди передали прикордонникам 6 мобільних комплексів медичної підтримки
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Білий дім допустив навчання українських пілотів на F-16 на території США
|ЗМІ: Греція веде переговори про спільне виробництво боєприпасів для України та ЄС
Бізнес
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом
|Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою