Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ЄС розкрили, скільки снарядів з мільйона поставили Україні

 

В рамках плану з надання Україні мільйона артилерійських снарядів впродовж року, ЄС наразі передав Києву 223,8 тисячі таких боєприпасів і 2,3 тисячі ракет різних видів.

Про це, як пише DW, у п'ятницю, 11 серпня, повідомив речник ЄС Петер Стано агентству AFP.

"Країни-члени (ЄС. - Ред.) поставили близько 223 800 артилерійських боєприпасів - далекобійних самохідних, високоточних боєприпасів, а також мінометних боєприпасів - і 2300 ракет усіх типів", - сказав Стано.

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.

Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв'язку з необхідністю поповнити запаси.
За матеріалами: Європейська правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 11.08.2023
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9562  0,01 0,03 37,6114  0,02 0,05
EUR 40,6069  0,13 0,32 41,5348  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес