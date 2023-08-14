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Нідерланди передали прикордонникам 6 мобільних комплексів медичної підтримки
12:27 14.08.2023 |
Державна прикордонна служба України отримала від Нідерландів шість мобільних комплексів медичної підтримки.
Про це у п'ятницю повідомили у пресслужбі ДПСУ, пише "Європейська правда".
Українські прикордонних отримали два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1. Також представники Нідерландів провели тренінг з персоналом медичних підрозділів Держприкордонслужби з розгортання та використання цих мобільних комплексів.
Як зазначили у відомстві, використання цих комплексів дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення Держприкордонслужби за стандартами медичних служб країн НАТО.
"Ми можемо в автономному режимі в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією, стерилізаційною, приймально-сортувальним відділенням, передбачено все, навіть санітарні вузли", - прокоментував полковник медичної служби Держприкордонслужби Олег Гаврашенко.
Він наголосив, що надані Нідерландами мобільні комплекси дозволяють наблизити до передових підрозділів надання найшвидшої медичної допомоги для поранених, швидшої стабілізації та, відповідно, скорочення термінів лікування і скорішого одужання військовослужбовців.
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