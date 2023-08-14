ЗМІ: Греція веде переговори про спільне виробництво боєприпасів для України та ЄС

У Греції компанія з виробництва озброєнь Hellenic Defence Systems веде переговори з міжнародними виробниками боєприпасів для участі в програмі виробництва снарядів 155-мм калібру для підтримки України та поповнення запасів ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Kathimerini повідомили джерела в компанії.

За даними співрозмовників видання, переговори відбуваються в умовах абсолютної секретності й перебувають на досить "зрілому" етапі. Їх результати очікуються найближчим часом, оскільки 30 вересня закінчується період укладання контрактів.

У матеріалі йдеться, що 10 травня в Брюсселі відбулася закрита зустріч за участю представників найбільших оборонних підприємств ЄС.

В ході зустрічі високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель попросив її учасників донести до національних урядів ініціативу щодо швидкого виробництва одного мільйона снарядів для України до весни наступного року, а також необхідність створення європейського запасу боєприпасів великого калібру.

Водночас видання зазначає, що наразі Hellenic Defence Systems не в змозі виробляти всі боєприпаси власними силами.

Джерела розповідають, що компанія має технічну можливість узяти на себе останній етап виробничого ланцюжка, який охоплює спорядження, збирання та пакування боєприпасів.

Наразі ведеться пошук партнерів для першого етапу, до якого входять виготовлення корпусу, заряду та інших необхідних матеріалів для боєприпасу

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.

Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.