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АНАЛІТИКА

До Києва приїхав міністр фінансів Німеччини Лінднер

 

Міністр фінансів Німеччини, голова "Вільної демократичної партії" ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) прибув зранку понеділка, 14 серпня, з візитом до Києва, повідомляє пресслужба німецького мінфіну.

Це його перший візит до України з початку повномасштабного російського вторгнення в країну.

У річницю повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого Лінднер заявив: "Політично, військово, фінансово ми залишатимемося на боці України доти, доки ця війна не завершиться".

Німеччина надала Україні прямої фінансової допомоги на 1,5 мільярда євро. Також ФРН пообіцяла Україні підтримку у відновленні зруйнованої інфраструктури.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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