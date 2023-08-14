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АНАЛІТИКА

Греція приєдналася до гарантій безпеки для України

 

Греція підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала чотирнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Дякуємо народу та уряду Греції, яка стала 14 країною, що приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України. Шириться кількість держав, які готові брати участь у забезпеченні здатності України захищатися та запобігати повторенню агресії", - зазначив Єрмак.

Голова Офісу президента додав, що Україна продовжує працювати з партнерами. За його словами, "попереду більше добрих новин".

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, Україна розраховує, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки.

Раніше повідомлялося, що до гарантій безпеки приєдналися вже 13 країн, а Офіс президента веде переговори з США та Британією.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Греція
 

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