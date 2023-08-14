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Rheinmetall поставить Україні розвіддрони Luna нового покоління
08:45 14.08.2023 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall до кінця 2023 року поставить Україні сучасний розвідувальний безпілотник Luna NG, пише в неділю, 13 серпня, газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела.
Крім функцій розвідки, БПЛА може забезпечувати мережу LTE і перехоплювати чи глушити зв'язок. Видання називає БПЛА нового покоління супердронами, які здатні "бачити та чути".
У комплекти поставок входять наземна станція керування з кількома безпілотниками та стартова катапульта. Безпілотник важить 40 кілограмів, час польоту становить до 8 годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів, йдеться на сайті Rheinmetall.
Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте вона не постачатиметься Україні, пише BamS. Вартість контракту і кількість дронів, що передаються Україні, не розкриваються.
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