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АНАЛІТИКА

Rheinmetall поставить Україні розвіддрони Luna нового покоління

Rheinmetall поставить Україні розвіддрони Luna нового покоління

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall до кінця 2023 року поставить Україні сучасний розвідувальний безпілотник Luna NG, пише в неділю, 13 серпня, газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела.

Крім функцій розвідки, БПЛА може забезпечувати мережу LTE і перехоплювати чи глушити зв'язок. Видання називає БПЛА нового покоління супердронами, які здатні "бачити та чути".


У комплекти поставок входять наземна станція керування з кількома безпілотниками та стартова катапульта. Безпілотник важить 40 кілограмів, час польоту становить до 8 годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів, йдеться на сайті Rheinmetall.

Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте вона не постачатиметься Україні, пише BamS. Вартість контракту і кількість дронів, що передаються Україні, не розкриваються.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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