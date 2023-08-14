Rheinmetall поставить Україні розвіддрони Luna нового покоління

Німецький оборонний концерн Rheinmetall до кінця 2023 року поставить Україні сучасний розвідувальний безпілотник Luna NG, пише в неділю, 13 серпня, газета Bild am Sonntag з посиланням на джерела.

Крім функцій розвідки, БПЛА може забезпечувати мережу LTE і перехоплювати чи глушити зв'язок. Видання називає БПЛА нового покоління супердронами, які здатні "бачити та чути".





У комплекти поставок входять наземна станція керування з кількома безпілотниками та стартова катапульта. Безпілотник важить 40 кілограмів, час польоту становить до 8 годин. Апарат здатний виконувати завдання на відстані до 100 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів, йдеться на сайті Rheinmetall.

Luna NG також має версію, здатну нести озброєння, проте вона не постачатиметься Україні, пише BamS. Вартість контракту і кількість дронів, що передаються Україні, не розкриваються.