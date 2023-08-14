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АНАЛІТИКА

Гуменюк: Заяву Міноборони РФ про обстріл судна «Сукра Окан» ніхто офіційно не підтверджує

 

Ніхто з офіційних джерел, окрім Міністерства оборони Російської Федерації, не підтвердив інформацію про обстріл окупантами суховантажу "Сукра Окан" у Чорному морі, заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю.

"Те повідомлення, яке сьогодні прозвучало виключно від Міністерства оборони Російської Федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено", - сказала Гуменюк.

"На сьогодні ми маємо тільки єдине - демонстрацію агресії Міністерства оборони Російської Федерації. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування в Чорному морі, нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію і нічого їм за це не буде, - сказала вона й додала, - типу оглянути й відпустити, але на сьогодні цю версію більше ніким не підтверджено".

Гуменюк також зазначила, що варто пам'ятати про особливості гібридної війни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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