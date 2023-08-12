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АНАЛІТИКА

Україна розпочала переговори з Великою Британією про надання безпекових гарантій

 

Українська делегація, яку очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак, розпочала переговори з Великою Британією щодо угоди про надання безпекових гарантій, повідомляє пресслужба президента.

"Україна сьогодні розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачає Спільна декларація про підтримку України, яка є основою для розробки відповідних двосторонніх документів", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті президента України у п'ятницю.

Зазначається, що Велика Британія є другою державою після США, з якою Україна почала вести переговори про гарантії безпеки. Крім цього, Велика Британія "продовжила позитивну динаміку виконання досягнутих нашою країною безпекових домовленостей із ключовими міжнародними партнерами".

"Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України. Український народ високо цінує вже надану допомогу, і ми переконані в подальшому зміцненні нашого стратегічного партнерства і до, і після перемоги", - наголосив Єрмак.

У пресслужбі глави української держави додають, що ці гарантії для України є елементом зміцнення спільної безпеки в усьому євроатлантичному регіоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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