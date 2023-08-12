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Фракція «Євросолідарність» ініціює звільнення Буглака з посади члена ЦВК

23:41 11.08.2023 |

Політика

 

Фракція "Європейська солідарність" ініціює постанову Верховної Ради про звільнення Юрія Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії, повідомляє пресслужба партії.

"Фракція "Європейська солідарність" ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК. Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики", - ідеться в повідомленні на сайті "Європейської солідарності" в п'ятницю.

"Усі посадові особи, які отримують зарплату з бюджету України, зобов'язані перебувати на своєму робочому місці й зупинити практику проведення засідань онлайн, оскільки "онлайн" війни не виграються. Українські вояки звільняють українську землю своїми життями", - наголошується в повідомленні.

"Так само й силові органи, зокрема Державне бюро розслідувань, має нарешті повернутися зі Львова, куди евакуювалося 24 лютого 2022 року, та працювати повноцінно в Києві, представляючи свої позиції в судах столиці, а не в Личаківському суді міста Львова, як це триває дотепер", - додали в "Євросолідарності".

Раніше проєкт "Схеми" від "Радіо Свобода" з'ясував, що член ЦВК Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і відтоді не повертався. Він проживає з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Як з'ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати - сумарно йому нарахували 1,5 млн грн. Живучи за кордоном, Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України - "на оздоровлення" і "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І отримав цю допомогу - загалом розміром 230 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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