Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Бундестазі проти ідеї обмеження дальності ракет Taurus у разі їх передачі Україні

 

Депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерман виступила проти обмеження дальності польоту крилатих ракет Taurus як умови для їх постачання Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus, щоб мати можливість атакувати суто військові позиції на території Росії, звідки постійно здійснюють атаки на Україну", - заявила вона.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Відповідно, міністр оборони Борис Пісторіус попросив виробника інтегрувати в крилаті ракети обмеження для програмування цілей.

Разом з тим, у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2840
  0,1646
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9446  0,01 0,03 37,5939  0,03 0,08
EUR 40,7389  0,07 0,16 41,5989  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес