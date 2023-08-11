У Бундестазі проти ідеї обмеження дальності ракет Taurus у разі їх передачі Україні

Депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерман виступила проти обмеження дальності польоту крилатих ракет Taurus як умови для їх постачання Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus, щоб мати можливість атакувати суто військові позиції на території Росії, звідки постійно здійснюють атаки на Україну", - заявила вона.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Відповідно, міністр оборони Борис Пісторіус попросив виробника інтегрувати в крилаті ракети обмеження для програмування цілей.

Разом з тим, у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.