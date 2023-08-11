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Операції на човнах та рейди: у Британії завершили підготовку близько 900 українських морпіхів
14:09 11.08.2023 |
Близько 900 українських морпіхів пройшли навчання у Британії, де відпрацьовували операції на воді на малих човнах та рейди на берег.
Про це повідомило Міністерство оборони Британії, пише "Європейська правда".
Морпіхів тренували військовослужбовців Королівської морської піхоти та британські командос, програма за підтримки інших партнерів тривала у Британії шість місяців.
Це ті самі навчання, які прем'єр Британії Ріші Сунак анонсував під час візиту президента Володимира Зеленського до Британії.
Серед іншого, командос вчили українських колег проводити надводні операції у невеликих човнах, у тому числі з рейдами на берег. Це перше таке навчання, проведене Британією для українських військових.
"Ця навчальна програма від еліти, британських командос, допоможе Україні розбудовувати свою морську піхоту і розширить її можливості виконувати операції на морі", - зазначив міністр оборони Бен Воллес.
Кожна група проходила п'ятитижневу програму тренування з фізичною підготовкою, тактикою, тактичною медициною, відпрацюванням планування операцій. Навчання включало також використання різноманітної піхотної зброї - NLAW, Stinger, мінометів, безпілотників для ведення розвідки, знищення фортифікацій противника за допомогою вибухівки.
Навчання завершувалися завданням із плануванням та виконанням рейдів у денних та нічних умовах.
Серед людей, які проходили вишкіл - багато колишніх цивільних без військового досвіду, а також бійці, що вже мають бойовий досвід, але служили в інших родах військ.
Окрім британців, інструкторами були також морпіхи з Нідерландів.
Загалом з початку 2022 року у Британії в рамках навчальної програми за підтримки багатьох союзників пройшли вишкіл понад 20 тисяч українців.
На початку 2023 року Британія пообіцяла продовжити програму та підготувати ще 20 тисяч бійців.
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