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СБУ повідомила про підозру екслідеру комуністів та колишньому нардепу Петру Симоненку
10:53 11.08.2023 |
Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який підтримав збройну агресію РФ.
Як повідомляє пресцентр СБУ, у період окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.
"Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку.
Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі", - з'ясували правоохоронці.
Уже звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії радянського союзу".
Це прокремлівська організація, підконтрольна російській компартії на чолі з депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Зазначається, що саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.
Зокрема, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу на "форумі" Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність "Л/ДНР".
Крім того, за даними слідства, 21-22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з'їзді "антифашистського форуму", який відбувся у Мінську.
Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.
На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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