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В ООН відреагували на обстріл Запоріжжя: в готелі зупинялись їхні працівники
09:01 11.08.2023 |
В Організації об'єднаних націй відреагували на російський обстріл готелю "Рейкарц" в Запоріжжі та заявили, що їхні співробітники часто використовували це приміщення для підтримки постраждалих внаслідок війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.
Вона заявила, що була приголомшена звісткою про обстріл готеля та додала, що "це абсолютно неприпустимо".
"Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - заявила Браун.
Координаторка додала, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла "неймовірних обсягів". Вона також наголосила, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.
"В ім'я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні", - підкреслила Браун.
Обстріл Запоріжжя 10 серпня
У Запоріжжі вчора, 10 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибух. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 16 осіб зазнали поранень.
Ворог уже другий день поспіль б'є по Запоріжжю, вчора він обстріляв житловий квартал, через що є жертви. Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній російський обстріл Запоріжжя не зламає Україну, окупанти програють та отримають справедливе покарання.
"Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який йде вперед і веде за собою вперед, який звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть. Російський терор неминуче програє", - наголосив глава держави.
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