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АНАЛІТИКА

В АРМА відбулися обшуки у справі про продаж російського аміаку

19:53 10.08.2023 |

Політика

 

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 10 серпня відбулися обшуки. Слідчі дії провели в межах кримінального провадження щодо продажу арештованого аміаку у серпні 2022 - березні 2023 років, повідомило агентство.

Зазначається, що АРМА співпрацює зі Службою безпеки України та Офісом генерального прокурора у цій справі.

Голова агентства Олена Дума наголосила, що АРМА "повністю зацікавлене в об'єктивному розслідуванні правоохоронцями можливих фактів кричущих порушень у ході продажу активів та відбору управителів, які мали місце раніше".

"Національне агентство вкотре офіційно заявляє, що всі проведені конкурси з відбору управителів активами та випадки реалізації арештованого майна будуть ретельно перевірені, а за результатами перевірок буде вжито заходів щодо розірвання укладених договорів та звернення до правоохоронних органів", - йдеться в заяві.

Влітку 2022 року суд наклав арешт на 42 тонни аміаку виробництва російських ПАТ "ТольяттіАзот" та АТ "Міндобрива", який зберігався на Одеському припортовому заводі. Аміак передали до АРМА для реалізації, після чого його частинами було продано на відкритих торгах.

АРМА реалізувало п'ять партій арештованого аміаку російського походження загальним обсягом 42 000 тонн на загальну суму понад 1,32 млрд грн.

Продаж російського аміаку був одним із найдорожчих і найрезонансніших кейсів АРМА. Однак реалізували аміак за ціною значно нижчою за ринкову.

Так, в одному із лотів стартова ціна тонни аміаку становила майже 30 000 грн, тоді як за даними з відкритих джерел аміак на Прозоро торгується в середньому на $250-300 (10 000-12 000 грн) дорожче.

Таку різницю голова громадської ради при АРМА Юлія Трестер пояснила насамперед тим, що, крім ціни за сам товар, покупець змушений сплатити ОПЗ ще близько 10 000 грн/т компенсації витрат на зберігання (зокрема приймання, охолодження, відвантаження) аміаку. Також на покупця лягає сплата ПДВ та митних платежів, бо арештований аміак перебуває у зоні митного контролю.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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