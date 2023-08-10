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Пальне на АЗС продовжило дорожчати
14:22 10.08.2023 |
У період із 9 по 10 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,37 грн/л і склала 51,40 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,39 грн/л — до 53,44 грн/л, а дизельне пальне — на 0,38 грн/л, до 50,72 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензин марки А-92 здорожчав до 48,90 грн/л, бензин А-95 — до 49,90 грн/л, бензин А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 48,90 грн/л.
На Shell усі види палива здорожчали на 1,50-1,60 грн/л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 52,49 грн/л, на А-95+ — до 55,49 грн/л, на ДП — до 52,40 грн/л.
На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн/л, на KLO ціни додали 0,90 грн/л.
Мережі AMIC, Mango, «Укр-Петроль», U.GO, «Авантаж 7» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,14-1 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 9 по 10 серпня 2023 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
54,00
|
0,00
|
WOG
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
Авіас
|
50,00
|
0,00
|
50,50
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,90
|
1,00
|
50,90
|
1,00
|
48,90
|
1,00
|
UPG
|
52,50
|
0,00
|
54,50
|
0,00
|
50,60
|
0,00
|
AMIC
|
51,95
|
0,71
|
53,64
|
0,75
|
51,61
|
0,62
|
Shell
|
52,49
|
1,50
|
55,49
|
1,60
|
52,40
|
1,50
|
SOCAR
|
54,99
|
1,00
|
56,99
|
1,00
|
54,99
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,38
|
0,21
|
47,63
|
0,29
|
KLO
|
52,29
|
0,90
|
54,79
|
0,90
|
50,89
|
0,90
|
U.GO
|
50,80
|
0,14
|
53,55
|
0,00
|
48,94
|
0,14
|
Автотранс
|
50,98
|
0,00
|
50,98
|
0,00
|
BVS
|
49,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Chipo
|
51,77
|
0,00
|
50,40
|
0,00
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
46,95
|
0,40
|
Prime
|
49,00
|
0,50
|
50,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
48,80
|
1,00
|
47,80
|
1,00
|
Рур груп
|
48,99
|
0,00
|
48,99
|
0,00
|
Mango
|
50,16
|
0,42
|
49,49
|
0,83
|
Ovis
|
52,99
|
1,00
|
54,99
|
1,00
|
51,99
|
1,00
|
VST
|
49,10
|
0,00
|
48,10
|
0,00
|
Олас
|
50,40
|
0,00
|
47,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
49,89
|
0,00
|
49,19
|
0,00
|
RLS
|
47,90
|
0,00
|
49,90
|
0,00
|
46,90
|
0,00
|
Кворум
|
48,98
|
0,00
|
48,48
|
0,00
|
ZOG
|
50,50
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
Катрал
|
51,99
|
1,00
|
50,59
|
0,60
|
Маркет
|
46,79
|
0,00
|
44,79
|
0,00
|
Фактор
|
48,50
|
0,00
|
46,50
|
0,30
|
Середня ціна в Україні
|
51,40
|
0,37
|
53,44
|
0,39
|
50,72
|
0,38
|
|
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