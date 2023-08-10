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АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС продовжило дорожчати

14:22 10.08.2023 |

Політика

 

У період із 9 по 10 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,37 грн/л і склала 51,40 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,39 грн/л — до 53,44 грн/л, а дизельне пальне — на 0,38 грн/л, до 50,72 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензин марки А-92 здорожчав до 48,90 грн/л, бензин А-95 — до 49,90 грн/л, бензин А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 48,90 грн/л.

На Shell усі види палива здорожчали на 1,50-1,60 грн/л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 52,49 грн/л, на А-95+ — до 55,49 грн/л, на ДП — до 52,40 грн/л.

На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн/л, на KLO ціни додали 0,90 грн/л.

Мережі AMIC, Mango, «Укр-Петроль», U.GO, «Авантаж 7» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,14-1 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 9 по 10 серпня 2023 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,00

0,00

56,00

0,00

54,00

0,00

WOG

53,99

0,00

55,99

0,00

53,99

0,00

Авіас

50,00

0,00

50,50

0,00

50,00

0,00

Укрнафта

49,90

1,00

50,90

1,00

48,90

1,00

UPG

52,50

0,00

54,50

0,00

50,60

0,00

AMIC

51,95

0,71

53,64

0,75

51,61

0,62

Shell

52,49

1,50

55,49

1,60

52,40

1,50

SOCAR

54,99

1,00

56,99

1,00

54,99

1,00

БРСМ-Нафта

    

49,38

0,21

47,63

0,29

KLO

52,29

0,90

54,79

0,90

50,89

0,90

U.GO

50,80

0,14

53,55

0,00

48,94

0,14

Автотранс

50,98

0,00

    

50,98

0,00

BVS

49,99

0,00

51,99

0,00

49,99

0,00

Chipo

51,77

0,00

    

50,40

0,00

Авантаж 7

47,95

0,00

    

46,95

0,40

Prime

49,00

0,50

    

50,00

0,00

Укр-Петроль

48,80

1,00

    

47,80

1,00

Рур груп

48,99

0,00

    

48,99

0,00

Mango

50,16

0,42

    

49,49

0,83

Ovis

52,99

1,00

54,99

1,00

51,99

1,00

VST

49,10

0,00

    

48,10

0,00

Олас

50,40

0,00

    

47,90

0,00

VostokGaz

49,89

0,00

    

49,19

0,00

RLS

47,90

0,00

49,90

0,00

46,90

0,00

Кворум

48,98

0,00

    

48,48

0,00

ZOG

50,50

0,00

    

51,50

0,00

Катрал

51,99

1,00

    

50,59

0,60

Маркет

46,79

0,00

    

44,79

0,00

Фактор

48,50

0,00

    

46,50

0,30

Середня ціна в Україні

51,40

0,37

53,44

0,39

50,72

0,38
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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