Суд зобов'язав Дубінського носити електронний браслет

Печерський районний суд Києва обрав у четвер, 10 серпня, депутатові Верховної Ради України Олександру Дубінському, якого підозрюють в підробленні документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

Дубінський не зможе виїздити за межі Київської області, має здати закордонні паспорти та з'являтися на кожен виклик слідчого. Обмеження встановлені до 8 жовтня, повідомляє "Суспільне" з зали суду.

Напередодні, 9 серпня, Дубінському оголосили про підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За даними слідства, народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька на лікування, але самостійно покинув країну 27 червня. Батько політика сам виїхав за кордон за день до того, а потім повернувся до України 11 липня. Нардеп же повернувся до України лише 27 липня. За цей час він нібито встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію, зупиняючись у люксових готелях.

У разі доведення провини Дубінському загрожуватиме до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.