Фінансові новини
- |
- 10.08.23
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд зобов'язав Дубінського носити електронний браслет
14:09 10.08.2023 |
Печерський районний суд Києва обрав у четвер, 10 серпня, депутатові Верховної Ради України Олександру Дубінському, якого підозрюють в підробленні документів для виїзду за кордон, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.
Дубінський не зможе виїздити за межі Київської області, має здати закордонні паспорти та з'являтися на кожен виклик слідчого. Обмеження встановлені до 8 жовтня, повідомляє "Суспільне" з зали суду.
Напередодні, 9 серпня, Дубінському оголосили про підозру в службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За даними слідства, народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під приводом супроводу батька на лікування, але самостійно покинув країну 27 червня. Батько політика сам виїхав за кордон за день до того, а потім повернувся до України 11 липня. Нардеп же повернувся до України лише 27 липня. За цей час він нібито встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію, зупиняючись у люксових готелях.
У разі доведення провини Дубінському загрожуватиме до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Україна втратить усе»: як Київ має реагувати на погрози президента Сербії
|Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
|Торгівля державною землею: Нардеп від «Слуги народу» Гунько отримав підозру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Скандальних нардепів Гунька та Торохтія виключили з фракції «Слуга народу»
|Пальне на АЗС продовжило дорожчати
|Суд зобов'язав Дубінського носити електронний браслет
|Як Нафтогаз та Офіс президента не поділили спадок Медведчука
|НАЗК внесло алкогольну компанію Bacardi до переліку спонсорів війни
|«Україна втратить усе»: як Київ має реагувати на погрози президента Сербії
Бізнес
|Neuralink Ілона Маска залучила $280 млн на розробку мозкових імплантів
|Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів
|Bing Chat — ШІ-інструмент від Microsoft стає доступним у мобільних браузерах
|Світовий продаж чипів у II кв.-2023 впав на 17,3% р/р - галузева асоціація
|Skoda представила оновлені Scala та Kamiq
|Учені обійшли захист чат-ботів ChatGPT та Bard і змусили їх генерувати шкідливий контент
|Японський супермаркет використовує камери зі штучним інтелектом, щоб запропонувати покупцям більше товарів