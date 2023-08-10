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НАЗК внесло алкогольну компанію Bacardi до переліку спонсорів війни
11:46 10.08.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.
Як пояснюють у НАЗК, компанія продовжує вести бізнес в Росії та активно шукає там нових співробітників.
"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в Росію і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився.
Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" імпортував товарів на $169 млн за рік війни в Україні, податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад $12 млн.
"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України", - підсумували в НАЗК.
Bacardi Limited є найбільшою приватною міжнародною алкогольною компанією у світі, її продукція продається у понад 170 країнах.
Серед відомих брендів компанії: бренді Baron Otard, джин Bombay, ром Bacardi; текіла Cazadores, горілка Grey Goose, вермут Martini та інші. Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками.
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