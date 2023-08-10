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АНАЛІТИКА

НАЗК внесло алкогольну компанію Bacardi до переліку спонсорів війни

 

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як пояснюють у НАЗК, компанія продовжує вести бізнес в Росії та активно шукає там нових співробітників.

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в Росію і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився.

Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" імпортував товарів на $169 млн за рік війни в Україні, податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад $12 млн.

"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України", - підсумували в НАЗК.

Bacardi Limited є найбільшою приватною міжнародною алкогольною компанією у світі, її продукція продається у понад 170 країнах.

Серед відомих брендів компанії: бренді Baron Otard, джин Bombay, ром Bacardi; текіла Cazadores, горілка Grey Goose, вермут Martini та інші. Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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