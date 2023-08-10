Україна передала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів, - CNN

Україна надала Пентагону звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з агресією Росії. Ці снаряди ЗСУ отримали від Сполучених Штатів Америки у рамках військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами українського чиновника, інформація, передана Пентагону, містила дані як щодо кількості випущених касетних снарядів, так і знищених російських цілей.

Зазначено, що звіт було передано у відповідь на запит США у межах угоди про відправлення в Україну артилерійських касетних снарядів, відомих як DPICM.

В інтерв'ю CNN минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планує передати звіт своєму американському колезі Ллойду Остіну.

Касетні боєприпаси для України

У липні США передали Україні касетні боєприпаси. Це тимчасове рішення для перехідного періоду, поки Захід не зможе виробляти більше артилерійських снарядів інших типів.

Американський президент Джо Байден заявляв, що такі боєприпаси допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме їх лише для звільнення своїх територій, тобто по Росії бити не буде.

Як пише The Wall Street Journal, нещодавно передані касетні боєприпаси американського виробництва дали новий імпульс контрнаступу Збройних сил України для повернення територій, які захопила Росія.

Зазначимо, що Росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення. Водночас після того, як наші захисники отримали боєприпаси, вони почали скаржитися на нібито заборонену зброю.