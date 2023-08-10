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АНАЛІТИКА

ВАКС ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові «Нафтогазу» Коболєву

23:19 09.08.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

"Сьогодні ВАКС продовжив усі мої зобов'язання як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від держави за минулі перемоги - браслетом, ще на два місяці", - написав підозрюваний на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, у трансляції засідання було відмовлено через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів", а відсутність "широкого суспільного інтересу" було обґрунтовано відсутністю запитів від преси.

"Результати допитів незалежних членів наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було", - уточнив Коболєв.

Як повідомлялося, 14 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Коболєва в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.5 ст.191 КК України.

САП і НАБУ 19 січня 2023 року повідомили Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох суперечок між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 рр. у розмірі $56 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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